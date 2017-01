In Zusammenarbeit mit 1&1 durften wir uns die Consumer Electronics Show 2017 in Las Vegas ansehen. Wer die Messe nicht genau verfolgen konnte, hat einige spannende Produktvorstellungen verpasst! Es besteht jedoch kein Grund zur Sorge, denn in einem Follow Me Around haben Lars von AllaboutSamsung.de, Johannes von NewGadgets.de und natürlich Marcel von Allround-PC.com alles wichtige für euch zusammengefasst.